Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 16:10 (Di sabato 14 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i presidenti russi finlandese Vladimir Putin e Salvini sto hanno discusso oggi della situazione in Ucraina lo ha riferito il servizio stampa dei puntini Ha preso nota del fatto che i negoziati tra mosche chiave sono stati praticamente interrotto in quanto la parte Ucraina non sarebbe interessato a un dialogo produttivo lo riporta la tassa i leader hanno discusso anche della situazione in Ucraina in particolare Putin E condiviso le Stime sullo stato del processo negoziale tra russi e ucraini che è stato praticamente interrotto da Kiev che non mostra alcun interesse per un dialogo serio si legge nella nota i ministri degli esteri del G7 riuniti in Germania promettono di estendere le sanzioni economiche settori da quella Russia è particolarmente dipendente

