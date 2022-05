Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 12:10 (Di sabato 14 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti E l’Asia del sud-est asiatico hanno chiesto immediata cessazione delle ostilità in Ucraina riaffermiamo il nostro rispetto per la sovranità politica e l’integrità territoriale si legge nel comunicato finale del vertice a Washington Chiediamo anche un accesso rapido sicuro e se stacco dell’assistenza Umanitaria per i bisognosi e per la protezione dei civili ultima pagina il covid fa tremare la Corea del Nord nelle Ultime 24 ore sono 21 le vittime con sintomi di febbre mentre sono oltre 280 mila le persone attualmente con 174000 nuovi casi segnalati lo fa sapere l’agenzia di Stato che dal conto anche della preoccupazione del leader Kim jong-un l’epidemia è un grande disastro Ha detto specificato tuttavia che la crisi può essere ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)dailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti E l’Asia del sud-est asiatico hanno chiesto immediata cessazione delle ostilità in Ucraina riaffermiamo il nostro rispetto per la sovranità politica e l’integrità territoriale si legge nel comunicato finale del vertice a Washington Chiediamo anche un accesso rapido sicuro e se stacco dell’assistenza Umanitaria per i bisognosi e per la protezione dei civili ultima pagina il covid fa tremare la Corea del Nord nelle24 ore sono 21 le vittime con sintomi di febbre mentre sono oltre 280 mila le persone attualmente con 174000 nuovi casi segnalati lo fa sapere l’agenzia di Stato che dal conto anche della preoccupazione del leader Kim jong-un l’epidemia è un grande disastro Ha detto specificato tuttavia che la crisi può essere ...

