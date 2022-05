Traffico Roma del 14-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale chiuso per lavori il tratto di via Nicolò Piccinino tra via Riccio Parma e piazza dei Condottieri lavori con disciplina provvisoria dianche in via di Sant’Onofrio proseguono le riprese cinematografiche su via dei Fori Imperiali via del Teatro Marcello via Garibaldi via Giacomo Medici e Passeggiata del Gianicolo modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti deviazioni anche per le numerose linee bus di zona per i dettagli di queste altre notizie che potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...