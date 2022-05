Sport per tutti: due aree per giochi e inclusione donate a Novara (Di sabato 14 maggio 2022) Due nuove aree donate per socialità, Sport e inclusione: grazie al progetto 'Sport per tutti a Sant'Andrea' sono state consegnate da Fondazione De Agostini, il Comune di Novara e le associazioni ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Due nuoveper socialità,: grazie al progetto 'pera Sant'Andrea' sono state consegnate da Fondazione De Agostini, il Comune die le associazioni ...

Advertising

LaStampa : Un altro mese di carcere per Britney Griner, la stella del basket Usa: così ha deciso Mosca - fanpage : Nicolò Barella, nel corso di Inter-Empoli, ha protestato per un presunto rigore a seguito di una spinta ricevuta.… - SkySport : Internazionali Roma, malore sugli spalti: stop al match e Sinner porta l'acqua ? - scuccimatte : Da bravo borghesuccio hipster ventenne oggi ho fatto sport, mangiato cinese nel parco per poi fiondarmi in libreria - Luxgraph : Successo per l'Ucraina, i russi si ritirano da Kharkiv: 'Ora c'è calma' -