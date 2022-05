(Di sabato 14 maggio 2022) La commissione elettorale del Comune: “Tanti forfait, ma organici completati”. Schede: sorteggio in vista per le liste

" Organico completato, non senza difficoltà. Mercoledì prossimo, salvo imprevisti, verrà chiuso ufficialmente l'elenco degliche sono stati arruolati per lavorare durante le prossime ......che hanno accettato di impegnarsi nelle Commissioni Elettorali e nei vari seggi comee ...] Navigazione articoli Candia (Lista Sansa): "La guerra inizia da. No al transito d'armi che ... Scrutatori a Genova, 2.612 in campo per le elezioni. Molte rinunce causa Covid Il CdM ha ufficializzato le date delle elezioni comunali. Il primo turno si terrà il 12 giugno e vedrà gli italiani votare anche per i Referendum.