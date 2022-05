Salernitana | undici metri di rimpianti

(Di sabato 14 maggio 2022) di Fabio Setta EMPOLI – Le lacrime di Perotti resteranno l’immagine della delusione granata. A sei minuti dal termine, dal dischetto, l’ex Roma ha avuto il match point salvezza, sprecando l’occasione facendosi respingere il tiro dal portiere dell’Empoli. Era il rigore che avrebbe spalancato le porte della salvezza alla squadra di Nicola che sotto di un gol aveva trovato il pari ma così come avvenuto contro il Cagliari laè uscita dal campo con la testa bassa e il cuore gonfio di. Ora Djuric e compagni non sono più padroni del proprio destino. I punti di vantaggio sul Cagliari sono due ma i sardi, se facessero l’impresa di battere l’Inter, potrebbero piazzare il sorpasso decisivo. Inevitabile la delusione, ma per avere un quadro completo della situazione bisognerà attendere i match di oggi e poi battere soprattutto l’Udinese ...

Novità anche sulla fascia sinistra: Obi torna nell'base e sostituisce Ruggeri. Kastanos al ... a loro, assiepati in ogni angolo dello stadio Castellani, il patron dellaDanilo ...... specialista del dischetto, si fa ipnotizzare daglimetri e cestina altri due punti. Insomma,... anche se laresta favorita. Ma adesso, non può più dipendere soltanto da se stessa, e ...La parabola di Perotti, dai rigori segnati in Champions a quello sbagliato a Empoli con la Salernitana Diego Perotti ha 33 anni. Ha vestito la maglia dell'Argentina con Messi, ha giocato una semifinal ...Termina 1-1 il match tra Empoli e Salernitana, con le reti di Cutrone e Bonazzoli decisive per le sorti della sfida. I granata di Nicola però sono andati veramente vicini al bottino pieno, quando al m ...