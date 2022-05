Roma, violenza sessuale vicino Termini: 46enne per difendersi sbatte la testa e finisce in ospedale (Di sabato 14 maggio 2022) Tentata violenza sessuale nei pressi della stazione Termini. La vittima è una 46enne Romana che, nella notte, ha rischiato di morire. La donna ha provato in ogni modo a liberarsi dalle grinfie dell’aggressore che intorno alle 3 di notte ha provato a violentarla. Per la povera 46enne le cose non sono finite nei migliori dei modi. violenza sessuale vicini Termini: l’incontro tra i due Quella sera la donna aveva cenato in un locale vicino alla stazione Termini. La 46enne vive in un’altra città e, anche se Romana, quella notte era tornata nella Capitale per far visita alla sua città. Non si sa se il suo aggressore l’avesse adocchiata e magari già avvicinata all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Tentatanei pressi della stazione. La vittima è unana che, nella notte, ha rischiato di morire. La donna ha provato in ogni modo a liberarsi dalle grinfie dell’aggressore che intorno alle 3 di notte ha provato a violentarla. Per la poverale cose non sono finite nei migliori dei modi.vicini: l’incontro tra i due Quella sera la donna aveva cenato in un localealla stazione. Lavive in un’altra città e, anche sena, quella notte era tornata nella Capitale per far visita alla sua città. Non si sa se il suo aggressore l’avesse adocchiata e magari già avvicinata all’interno ...

