Playout Serie C | giornate decisive | il punto

(Di sabato 14 maggio 2022) La post season in Lega Pro comincia a farsi incandescente. Tra oggi e domani infatti si disputeranno i match validi per il ritorno deidiC ape si avranno le definitive indicazioni su chi riuscirà a mantenere la categoria. Andiamo dunque a vedere quali sono le squadre coinvolte e come si sono concluse le gare di andata.C, Girone A: Trento-Giana Erminio e Pro Sesto-Seregno Partiamo dal girone A diC che mette sul piatto due confronti che si preannunciano piuttosto tirati. Il primo é quello tra il Trento e la Giana Erminio che prenderà il via alle 16.30. All’andata ad imporsi sono state le aquile che hanno prevalso per 2-3.le reti messe a segno da Izzillo, Trainotti e Pasquato, messe però in discussione da Perico e ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Momento decisivo per le squadre di Serie C che si giocano la salvezza: va in scena oggi il ritorno dei playout per non retrocedere in Serie D. Di seguito il programma completo delle partite e i risultati dell'andata. IL PROGRAMMA Sabato 14 maggio Trento - Giana Erminio (and. 3 - 2): ore 16.30 Fidelis Andria - Paganese