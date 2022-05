Palermo, una indagata per la morte di Caterina Todaro e della piccola Desirè (Di sabato 14 maggio 2022) C’è un’indagata nel procedimento penale per la morte di Caterina Todaro e della piccola Desirè che portava in grembo: la sua ginecologa, R. M. M., 41 anni, che, oltre a esercitare in libera professione (e come tale seguiva la donna nel suo studio privato), presta anche servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Buccheri – La Ferla” di Palermo, lo stesso dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi il giorno della tragedia, il 5 maggio, è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata morta. Un atto anche dovuto, quello del Pubblico Ministero della Procura cittadina titolare del fascicolo per omicidio colposo e interruzione di ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 14 maggio 2022) C’è un’nel procedimento penale per ladiche portava in grembo: la sua ginecologa, R. M. M., 41 anni, che, oltre a esercitare in libera professione (e come tale seguiva la donna nel suo studio privato), presta anche servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Buccheri – La Ferla” di, lo stesso dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi il giornotragedia, il 5 maggio, è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata morta. Un atto anche dovuto, quello del Pubblico MinisteroProcura cittadina titolare del fascicolo per omicidio colposo e interruzione di ...

