Advertising

DiMarzio : .@Palermofficial, segnali positivi per la chiusura con il City Group - Mediagol : Palermo, City Group a Torretta e Sport Village: tour delle strutture attuali e future - palermo24h : Palermo-City Group bisogna ancora attendere. Sagramola e Castagnini andranno via - bennygiardina : ?? Il 'Barbera' alleato del #Palermo fino alla finale: tutte le gare di ritorno in casa e dopo il turno con l'Entell… - infoitsport : Palermo, il 'tour' di City Group: emissari a Torretta e Tommaso Natale -

...Repubblicadopo l'esito del sorteggio dei quarti playoff in Serie C, ma in pagina c'è spazio anche per le voci che riguardano il possibile futuro dirigenziale del club con l'ingresso del...... cosa succede all'interno di uno stesso territorio Quali sono le zone più care dei centri cittadini di Roma, Milano, Napoli, Torino,, Genova, Bologna e Firenze Milano: il casoLife e ...Il dirigente, ex di Inter e Lazio, era in città insieme a Marwood direttore del City Football Group. Questo il titolo di Repubblica, oggi in edicola. L’articolo di Andrea Murgia come in casa Palermo ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla cessione del Palermo. Se per il buon esito delle trattative bisogna attendere quantomeno la chiusura dei play-off, in cui il Palermo si ...