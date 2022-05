Motomondiale | Gp Francia | Foggia leader in terze libere Moto3

(Di sabato 14 maggio 2022) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Dennisè il più veloce nelledel Gp dinella classe. Il pilota italiano della Honda gira in 1'41"710 precedendo lo spagnolo Izan Guevara (GasGas - 1'41"776) e il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda - 1'41"971). Settimo tempo per Andrea Migno (Honda - 1'42"160).

... Rouen, Reims, Clermont Ferrand, Le Mans, Le Castellet, Nogaro e Magny Cours, dunque praticamente ogni circuito francese ha avuto l'onore di ospitare il. DIRETTA MOTOGP, GP2022: ......di sabato 14 maggio sarà quella in cui al Bugatti Circuit di Le Mans verrà determinato lo schieramento di partenza del Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale del. L'...Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Dennis Foggia è il più veloce nelle terze libere del Gp di Francia nella classe Moto3. Il pilota italiano della Honda gira in 1'41"710 precedendo lo spagnolo Izan ...Nel venerdì di Le Mans si sono registrate tantissime cadute, in tutte le tre classi. Per fortuna nessun pilota ha riportato serie conseguenze. Ma nella giornata di prove ci sono stati episodi degni di ...