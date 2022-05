Mediglia | il vicesindaco Paolo Bianchi rimette le deleghe e rassegna le sue dimissioni | «Non voglio essere di intralcio alla maggioranza»

Advertising

vitovito63 : RT @MariaRo99325323: Appalti pilotati e tangenti 'a rate': indagato vicesindaco di Mediglia - Frank74467736 : RT @MariaRo99325323: Appalti pilotati e tangenti 'a rate': indagato vicesindaco di Mediglia - MariaRo99325323 : Appalti pilotati e tangenti 'a rate': indagato vicesindaco di Mediglia -

Il Cittadino

... secondo i magistrati milanesi che riportano intercettazioni di Sparacino, sono da individuare nel fatto che l'allora sindaco diPaolo Bianchi , indagato anche lui e ora, avesse "...Milano, 3 mag. " Tra gli indagati dell'inchiesta di Milano che ha portato a 11 arresti " tre in carcere e otto ai domiciliari " c'è anche ildel Comune milanese diPaolo Bianchi (non arrestato). L'indagine coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri riguarda presunte tangenti per l'affidamento dei servizi ... Mediglia, il vicesindaco Bianchi annuncia le sue dimissioni Il vicesindaco di Mediglia Paolo Bianchi si dimette. Venerdì sera, in consiglio comunale, ha comunicato la sua decisione di lasciare l’aula e rimettere nelle mani del sindaco le sue deleghe. Una scelt ..."Al più presto, un consiglio comunale per fare chiarezza sui fatti accaduti". La lista di opposizione Mediglia Rinasce torna a ribadire la necessità di un confronto politico rispetto all’indagine dell ...