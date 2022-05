Letta blinda Draghi: “Se il governo cade si vota subito”. Nato e Ucraina nodi della maggioranza (Di sabato 14 maggio 2022) Ucraina e Nato sono i nodi che aggrovigliano il governo di Mario Draghi. Il quale, mercoledì 18 maggio, aprirà le porte di Palazzo Chigi al primo ministro della Finlandia, Sanna Marin, sapendo che la Lega non è poi così convinta dei nuovi ingressi nella Nato. Non basta: giovedì il presidente del consiglio andrà in Parlamento per l'informativa sulla guerra in Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022)sono iche aggrovigliano ildi Mario. Il quale, mercoledì 18 maggio, aprirà le porte di Palazzo Chigi al primo ministroFinlandia, Sanna Marin, sapendo che la Lega non è poi così convinta dei nuovi ingressi nella. Non basta: giovedì il presidente del consiglio andrà in Parlamento per l'informativa sulla guerra inL'articolo proviene da Firenze Post.

