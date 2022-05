Juve, non solo Pogba: altri 3 nomi nella lista di Allegri (Di sabato 14 maggio 2022) Juve, non solo Pogba. Dopo l’ultima stagione dove la Juventus non è mai stata in corsa per lo scudetto la dirigenza bianconera vuole subito porre rimedio. Tante le idee e i nomi che circolano tra le vie di Torino. Il sogno mai nascosto è quello di riportare Paul Pogba in Italia. Il centrocampista sembra in rottura con il Manchester United, per Nedved ed Agnelli il centrocampista è un chiodo fisso ormai da diverso tempo. Ma non solo Pogba, altri nomi scaldano le vie di Torino, la dirigenza si sta muovendo per riuscire a portare a casa altri tre grandi nomi: Milinkovic–Savic, Perisic e Di Maria. Milinkovic-Savic-Lazio L’obiettivo della dirigenza è chiara, tornare a ... Leggi su rompipallone (Di sabato 14 maggio 2022), non. Dopo l’ultima stagione dove lantus non è mai stata in corsa per lo scudetto la dirigenza bianconera vuole subito porre rimedio. Tante le idee e iche circolano tra le vie di Torino. Il sogno mai nascosto è quello di riportare Paulin Italia. Il centrocampista sembra in rottura con il Manchester United, per Nedved ed Agnelli il centrocampista è un chiodo fisso ormai da diverso tempo. Ma nonscaldano le vie di Torino, la dirigenza si sta muovendo per riuscire a portare a casatre grandi: Milinkovic–Savic, Perisic e Di Maria. Milinkovic-Savic-Lazio L’obiettivo della dirigenza è chiara, tornare a ...

Advertising

forumJuventus : Arthur, parla l'agente: 'Non è nell'interesse né della Juve né del giocatore continuare così' ??… - Gazzetta_it : Dal dominio agli zero titoli (e non solo): Superlega, Suarez e tribunali, gli anni neri di Andrea Agnelli - juventusfc : «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze… - Dav3603 : @Micky_Rassara Anche se pensavo la juve con allegri facesse moooooolto meglio,ho sempre pensato che il Milan era l'… - antonio38434529 : RT @InterHubOff: ??#Bonolis: “Proteste #Juve? Sono 40 anni che noi tutti ci lamentiamo di ciò che succedeva in loro favore. È tornata a esse… -