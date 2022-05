In Georgia l’Ossezia del Sud indirà un referendum per aderire alla Russia (Di sabato 14 maggio 2022) La repubblica separatista dell’Ossezia del Sud indirà un referendum per confermare la sua secessione dalla Georgia e l’annessione alla Russia. La corte Suprema di Tskhinvali, il capoluogo, ha dato luce verde al decreto firmato dal presidente facente funzioni Anatoly Bilbov per indire la consultazione il 17 luglio, ha riferito l’agenzia stampa russa Tass nella notte. “Torniamo a casa, torniamo in Russia”, ha detto Bilbov parlando del referendum, che viene indetto nel bel mezzo del tentativo militare russo di occupare l’Ucraina. Bibilov, che il prossimo 21 maggio sarà sostituito da Alan Gagloyev, ha firmato il decreto affermando si essere stato “guidato dal desiderio storico del popolo della Repubblica dell’Ossezia del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) La repubblica separatista deldel Sudunper confermare la sua secessione de l’annessione. La corte Suprema di Tskhinvali, il capoluogo, ha dato luce verde al decreto firmato dal presidente facente funzioni Anatoly Bilbov per indire la consultazione il 17 luglio, ha riferito l’agenzia stampa russa Tass nella notte. “Torniamo a casa, torniamo in”, ha detto Bilbov parlando del, che viene indetto nel bel mezzo del tentativo militare russo di occupare l’Ucraina. Bibilov, che il prossimo 21 maggio sarà sostituito da Alan Gagloyev, ha firmato il decreto affermando si essere stato “guidato dal desiderio storico del popolo della Repubblica deldel ...

