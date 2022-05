Gazzetta: Sarri non rinnova ma fa la lista della spesa a Lotito. Vuole Romagnoli e sogna Jorginho (Di sabato 14 maggio 2022) Maurizio Sarri non rinnova, o almeno non adesso. La scadenza 2023 – scrive la Gazzetta dello Sport – non mette fretta né a lui né a Lotito. La cosa è passata improvvisamente in secondo piano. Nel vertice tra il tecnico e il presidente della Lazio, andato in scena giovedì a Formello, s’è parlato solo di mercato. Sarri ha fatto la lista della spesa. Uno dei primi tasselli nella costruzione della nuova Lazio dovrebbe essere Alessio Romagnoli, su cui Sarri ha da tempo espresso il proprio parere favorevole. Con gli agenti del milanista (che a giugno si svincola) c’era stato un incontro prima di Pasqua che aveva evidenziato una distanza notevole tra domanda (3,3 milioni) ed offerta (2,5). In ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Maurizionon, o almeno non adesso. La scadenza 2023 – scrive ladello Sport – non mette fretta né a lui né a. La cosa è passata improvvisamente in secondo piano. Nel vertice tra il tecnico e il presidenteLazio, andato in scena giovedì a Formello, s’è parlato solo di mercato.ha fatto la. Uno dei primi tasselli nella costruzionenuova Lazio dovrebbe essere Alessio, su cuiha da tempo espresso il proprio parere favorevole. Con gli agenti del milanista (che a giugno si svincola) c’era stato un incontro prima di Pasqua che aveva evidenziato una distanza notevole tra domanda (3,3 milioni) ed offerta (2,5). In ...

