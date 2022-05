Conferenza stampa Mihjalovic | «La crescita dei giovani mi rende orgoglioso Futuro? Vedremo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro il Sassuolo Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni: VENEZIA – «Sconfitta che mi ha fatto rimanere male e l’ho detto anche ai ragazzi. Non voglio entrare nel merito delle decisioni arbitrali, perché avremmo potuto gestire meglio certe situazioni e staremmo parlando ora di un altro risultato. Siamo ancora in corsa per il decimo posto e queste ultime due partite sono importanti». MEDEL – «Si è meritato la conferma sul campo. E’ un leader e aveva bisogno di giocare. Mi posso fidare di lui come di altri per mettere in campo ciò che chiedo» SASSUOLO – «Ottima squadra e Dionisi ha fatto un grandissimo lavoro, creando un gruppo ...