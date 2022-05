Chris Rock sul processo tra Johnny Depp e Amber Heard: "Credete a tutte le donne, tranne a lei" (Di sabato 14 maggio 2022) Chris Rock non ha usato mezzi termini quando ha preso di mira Amber Heard e il processo tra lei e Johnny Depp durante una recente performance comica a Londra. Durante un suo spettacolo a Londra, il comico Chris Rock ha parlato del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, facendo battute anche sul fatto che l'attrice di Aquaman avrebbe defecato nel letto dell'ex marito. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta calamitando ormai da giorni l'attenzione dei media internazionali e, di conseguenza, anche celebrità e gente comune esprimono il proprio parere a riguardo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)non ha usato mezzi termini quando ha preso di mirae iltra lei edurante una recente performance comica a Londra. Durante un suo spettacolo a Londra, il comicoha parlato deltra, facendo battute anche sul fatto che l'attrice di Aquaman avrebbe defecato nel letto dell'ex marito. Iltrasta calamitando ormai da giorni l'attenzione dei media internazionali e, di conseguenza, anche celebrità e gente comune esprimono il proprio parere a riguardo, ...

