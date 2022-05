Cassano su Vlahovic: “Poverino, la Juventus non fa 3 passaggi di fila. Fiorentina migliore” (Di sabato 14 maggio 2022) Antonio Cassano ha bacchettato duramente la Juventus di Massimiliano Allegri per il cattivo rendimento di Vlahovic, attaccante serbo acquistato dalla Fiorentina. Ecco il suo commento rilasciato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 14 maggio 2022) Antonioha bacchettato duramente ladi Massimiliano Allegri per il cattivo rendimento di, attaccante serbo acquistato dalla. Ecco il suo commento rilasciato...

Advertising

TuttoJuve24 : Juventus, Cassano: “Vlahovic in una squadra che non sa fare tre passaggi” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - Ftbnews24 : Juventus, Cassano: “Vlahovic in una squadra che non sa fare tre passaggi” #SerieA - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Cassano: 'Poverino Vlahovic, prende palla a 50 metri dalla porta in una squadra che non fa tre passaggi. La Fiorentina… - Fiorentinanews : Cassano: 'Poverino Vlahovic, prende palla a 50 metri dalla porta in una squadra che non fa tre passaggi. La Fiorent… - Pall_Gonfiato : #Cassano su #Vlahovic: “Poverino, la #Juventus non fa 5 passaggi di fila. #Fiorentina migliore” -