Capua | quattro candidati alla carica di sindaco | le liste

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutied una pattuglia di ben 19. Sono i numeri della competizione elettorale ache ha preso ufficialmente il via oggi, dopo la consegna della documentazione degli aspiranti amministratori. ADOLFO VILLANI candidatobene comune per Villani. Corsini Valentina, Buglione Marco,no Geraldina, Carbone Fabio, Casuccio Michele, Conte Alessia, Di Benedetto Claudio, Frattasi Pasquale, Gagliardi Bruno, Gaglione Franco, Ippolito Cristian, Liotti Raffaella, Mingione Antonio, Vastano Mariagrazia, Ventriglia Daniele. Cinque Stelle per Villani. Caiazzo Roberto, Miccolupi Nunzia, Paternuosto Massimiliano, Garibaldi Francesco, Corcione Vincenzo, Ciccone Felice, Ferrone Annamaria, Pelagalli ...