1000 volte Djokovic! Il serbo supera Ruud e raggiunge Tsitsipas in finale (Di sabato 14 maggio 2022) Un grande Novak Djokovic scala un'altra enorme montagna, l'ennesima: il successo in due set contro Casper Ruud rappresenta la vittoria numero 1000 della sua carriera da professionista. Ad aspettare Nole in finale c'è Tsitsipas che oggi ha battuto Zverev. Djokovic alla sua dodicesima finale al Foro Italico Quella vista nei primi quattro game della patita è stata senza ombra di dubbio la migliore versione del serbo quest'anno. Ruud, pur giocando un tennis di alto livello, è completamente annichilito da un Djokovic stratosferico, deciso a mettere in cassaforte la finale il prima possibile. Anche il norvegese però sembra essere in grande spolvero, ed è abile ad attaccare l'avversario in un momento di vulnerabilità recuperando così uno dei due break ...

