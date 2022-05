WhatsApp, come scrivere correttamente anche in lingue che non conosci: il trucco (Di venerdì 13 maggio 2022) Spunta su WhatsApp un trucco che vi permette di scrivere correttamente anche in lingue che non conoscete. Andiamo a vedere come fare. Sono sempre tantissimi i trucchi di WhatsApp e l’ultimo vi permette di diventare poliglotta. Infatti con questo nuovo strumento riuscirete a parlare correttamente in tutte le lingue del mondo. Scopriamo come applicare il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Spunta suunche vi permette diinche non conoscete. Andiamo a vederefare. Sono sempre tantissimi i trucchi die l’ultimo vi permette di diventare poliglotta. Infatti con questo nuovo strumento riuscirete a parlarein tutte ledel mondo. Scopriamoapplicare il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

conversener3 : le reazioni su whatsapp sono considerabili come il nuovo visualizzato - S_Tom78 : @Marseglia @acalcagno Buongiorno @Marseglia Almeno Fastweb le fa perdere solo 3 ore non un mese, la contattano ista… - Gimbo_67 : RT @devis_zanaga: Le preghiere dovrebbero avere la doppia spunta blu come whatsapp. Per capire se Dio non le vede o non risponde di proposi… - ascapuzzi : Tu, che credi di poter gestire la tua azienda su #WhatsApp sappi che non hai capito niente e se oltretutto pretendi… - zoe7814 : Spesso il gossip nasce dalle vostre supposizioni idiote, che non tenete per voi, ma le esprimete su un social come… -