Uomini e Donne, Federica Aversano provoca Ida Platano: "Non la sopporto"

Che Ida Platano e Federica Aversano non si stessero molto simpatiche è stato evidente a tutti quando, più di una volta, hanno bisticciato a Uomini e Donne, criticando i loro rispettivi modi di fare: quello della corteggiatrice con il tronista Matteo Ranieri e quello di Ida con Alessandro Vicinanza. E ora che Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida, ha dichiarato di nutrire un interesse nei confronti di Federica, quest'ultima non solo ha ammesso in un'intervista di ricambiarlo, ma ha fatto sapere anche: "Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me" ha concluso ridendo e ammettendo che non le piace affatto il modo di fare da vittima della Platano.

