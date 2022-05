Un pugno scatena la rissa del secolo | tutti contro tutti | paura tra gli spalti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il calcio, purtroppo, è anche ricordato per alcuni brutti episodi come quello accaduto diversi anni fa quando unscatenò il putiferio. Non solo ricordi di partite meravigliose, giocate indimenticabili e gol che resteranno, per sempre, nella storia del calcio; all’interno di questo meraviglioso sport, purtroppo, ci sono anche episodi spiacevoli. Avvenimenti destinati ad essere ricordati a vita nonostante sarebbe meglio dimenticarli perché non rappresentano, in nessun modo, un messaggio da far passare. Ci riferiamo, ad esempio, a situazioni in cui il campo da calcio si è trasformato in un vero e proprio far west; questo è quanto accaduto diversi anni fa a causa di un. AnsafotoDobbiamo far tornare indietro le lancette del tempo al 2007, quindici anni fa, un calcio sicuramente diverso dove, per dirne una, l’utilizzo del Var non era minimamente ...