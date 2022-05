Ultime Notizie – E’ morto Fred Ward, attore di ‘Tremors’ aveva 79 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ morto Fred Ward. L’attore aveva 79 anni. Ward ha recitato in particolare in film come “Tremors”, “Uomini veri” e “Il mio nome è Remo Williams”, è morto all’età di 79 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Ron Hoffman, precisando che per volontà della famiglia, che vive in California, non sono stati resi noti né la causa né il luogo del decesso. Nato a San Diego, in California il 30 dicembre 1942, da una famiglia con origini scozzesi, irlandesi e cherokee, Ward ha portato nel suo lavoro una forza autentica e un modo burbero. E’ stato attivista sindacale e compagno di lavoro di Meryl Streep in Silkwood (1983) di Mike Nichols e si è fatto apprezzare per i ruoli nei film “I protagonisti” (1992) ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) E’. L’79ha recitato in particolare in film come “Tremors”, “Uomini veri” e “Il mio nome è Remo Williams”, èall’età di 79. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Ron Hoffman, precisando che per volontà della famiglia, che vive in California, non sono stati resi noti né la causa né il luogo del decesso. Nato a San Diego, in California il 30 dicembre 1942, da una famiglia con origini scozzesi, irlandesi e cherokee,ha portato nel suo lavoro una forza autentica e un modo burbero. E’ stato attivista sindacale e compagno di lavoro di Meryl Streep in Silkwood (1983) di Mike Nichols e si è fatto apprezzare per i ruoli nei film “I protagonisti” (1992) ...

