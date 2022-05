Twitter | sospeso l' accordo per l' acquisizione di Elon Musk | Resta la volontà dell' acquisizione

Advertising

Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - repubblica : L'accordo da 44 miliardi tra Musk e Twitter è stato temporaneamente sospeso - ilpost : Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter - Lexotan21 : RT @lindipende: #Twitter, Musk “sospende temporaneamente” l’accordo da 44 miliardi #ElonMusk ha riferito in un Tweet che l’accordo per l’a… - risio1958 : RT @francofontana43: Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter -

... Do Kwon, ha dichiarato sudi aver un piano di salvataggio per UST e LUNA: l'obiettivo ... Il broker eToro , che non tratta direttamente criptovalute, ma permette il trading in CFD , ha...Previsto un avvio in forte ribasso peral Nyse (il titolo nel premarket cede il 12%). Elon Musk ha annunciato di avertemporaneamente l'accordo per l'acquisto del social media per 44 miliardi di dollari. Il fondatore di ...Nell’ultima settimana il valore delle azioni Twitter è diminuito del 10%. Il contraccolpo della mossa a sorpresa non si è fatto attendere: le azioni di Twitter sono crollate del 24% nel pre-mercato ...Elon Musk tira il freno a mano: l'accordo con Twitter è " temporaneamente sospeso ". (ilGiornale.it) La vicenda Elon Musk-Twitter si arrichisce di un nuovo capitolo. Per calmare le acque Musk è ...