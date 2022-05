Tumori | gastroenterologo Ricciardiello | ' cancro colon retto in aumento tra giovani'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Ildelè sempre più precoce. Negli ultimi 20 anni si è visto undei casi nella popolazione di età compresa tra i 20 e i 49 anni, in particolare negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Dati recenti ci dicono di un incremento del 5% annuo nelle popolazioni scandinave, in Inghilterra, ma anche in altre aree come la Francia. I motivi dello sviluppo precoce di questo tumore, non a caso chiamato 'early cancer', sono legati a stili di vita, obesità, una dieta sempre più di tipo occidentale. Ci sono studi che dimostrano come alcune sostanze contenute negli alimenti possano favorire l'infiammazione e quindi l'insorgenza deldelrettale ad insorgenza precoce". Così Luigi, professore associato ...