The Wilds 2: Trama Seconda Stagione! (Di venerdì 13 maggio 2022) The Wilds 2: dopo un anno e mezzo è tornata la serie tv targata Amazon Prime, che era molto attesa. Al centro della Trama ci saranno nuovamente le vicende di un nuovo gruppo di ragazzi sbarcato sull’isola… The Wilds è arrivato alla Seconda stagione. Dopo mesi di attesa ed alcuni slittamenti, finalmente i fan avranno modo di assistere al prosieguo della vicenda sulle ragazze inviate in una misteriosa isola per condurre uno studio. Come già si era intuito, la Seconda stagione sarà invece dedicata all’esperienza vissuta dai ragazzi. Ecco che cosa c’è da sapere. The Wilds 2: i ragazzi vengono inviati su un’isola deserta! La prima stagione di The Wilds era stata diffusa ben 16 mesi fa. Si credeva che la Seconda stagione sarebbe arrivata esattamente un anno ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 13 maggio 2022) The2: dopo un anno e mezzo è tornata la serie tv targata Amazon Prime, che era molto attesa. Al centro dellaci saranno nuovamente le vicende di un nuovo gruppo di ragazzi sbarcato sull’isola… Theè arrivato allastagione. Dopo mesi di attesa ed alcuni slittamenti, finalmente i fan avranno modo di assistere al prosieguo della vicenda sulle ragazze inviate in una misteriosa isola per condurre uno studio. Come già si era intuito, lastagione sarà invece dedicata all’esperienza vissuta dai ragazzi. Ecco che cosa c’è da sapere. The2: i ragazzi vengono inviati su un’isola deserta! La prima stagione di Theera stata diffusa ben 16 mesi fa. Si credeva che lastagione sarebbe arrivata esattamente un anno ...

Advertising

baumanstyle : @Sonoiolamiari No esatto quello di prime video no, ma dovrebbe farci attenzione Ancora di più la smm di the wilds p… - balestraferro : (spoiler S2 the wilds ??) vorrei tanto mettere gli screen della scena nel bosco tra shelby e toni non è spoiler ma… - somespells : ho iniziato the wilds finalmente - ___bookworm : Ho appena guardato episodio S02 | E03 di The Wilds! #wilds - lariosaurokru : inizio la guardazione della seconda stagione di the wilds -