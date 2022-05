Tg1 | Dania Mondini denuncia cinque colleghi per stalking L’avrebbero messa in stanza con un collega che fa peti e rutti

(Di venerdì 13 maggio 2022)Grossa grana al Tg1. La giornalista e mezzobusto del primo telegiornale del servizio pubblico,, hatosuoi/superiori per. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari (oggi direttore di Rai Radio 3) e CoCrescimbeni, che all’epoca dei fatti – anno 2018 – ricoprivano posizioni di vertice nel tg diretto oggi da Monica Maggioni. Il pm – come riporta Repubblica – ha aperto un fascicolo perperché iindagati, stando al racconto dell’accusa, avrebbero punito la, con la volontà di ridimensionare il suo impegno al Tg1, mettendola in una...

petergomezblog : Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di fla… - fattoquotidiano : L'inchiesta nata dalla denuncia della giornalista Dania Mondini ora preoccupa i vertici di Viale Mazzini… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Dopo la denuncia della #Mondini, che sarebbe stata costretta a restare in una stanza con un petomane, filtra il sospet… - LinaPenny1 : RT @fattoquotidiano: L'inchiesta nata dalla denuncia della giornalista Dania Mondini ora preoccupa i vertici di Viale Mazzini @amantovani71… - carcarlo28 : RT @fattoquotidiano: L'inchiesta nata dalla denuncia della giornalista Dania Mondini ora preoccupa i vertici di Viale Mazzini @amantovani71… -

Mondini denuncia la Rai: rutti e flatulenze, "cosa ho dovuto subire"Riassumo i fatti in poche righe: una conduttrice delMondini, denuncia per stalking cinque colleghi. Cosa hanno fatto a questa povera donna Ci hanno provato L'hanno palpata, come faceva ...Come scrive infine TvBlogi.it, i soggetti che sono stati denunciati da Dania Mondini, che continua a condurre il tg della mattina, sono Andrea Montanari, all’epoca direttore di Tg1, l’ex vicedirettore ...Secondo i giudici supremi, infatti, questa scatta per le continue prese in giro e i dispetti al collega. Quante ore si litiga in ufficio. In ufficio si litiga 7 ore a settimana. (ilmessaggero.it) La ...