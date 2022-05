Spalletti: «Sarò sicuramente l’allenatore del Napoli anche il prossimo anno» (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano Spalletti resterà alla guida della panchina del Napoli anche l’anno prossimo. Il tecnico ha allontanato con chiarezza qualsiasi dubbio durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Genoa. «So di sicuro che sono l’allenatore del Napoli il prossimo anno e si riparte da lì. Il terzo anno è troppo in là, qui ci sono novità tutti i giorni, bisogna vedere dove porta, sicuramente stiamo facendo il nostro lavoro in maniera corretta, stiamo tentando di valutare oltre alla volontà di raggiungere il podio anche quella di creare un Napoli sempre più forte, nonostante quello che è accaduto in questo periodo». Concetto ribadito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoresterà alla guida della panchina dell’. Il tecnico ha allontanato con chiarezza qualsiasi dubbio durante la conferenza stampa di presentazione di-Genoa. «So di sicuro che sonodelile si riparte da lì. Il terzoè troppo in là, qui ci sono novità tutti i giorni, bisogna vedere dove porta,stiamo facendo il nostro lavoro in maniera corretta, stiamo tentando di valutare oltre alla volontà di raggiungere il podioquella di creare unsempre più forte, nonostante quello che è accaduto in questo periodo». Concetto ribadito ...

