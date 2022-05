Pisa, incidente sull'Aurelia: muore nello scontro fra auto e moto (Di venerdì 13 maggio 2022) Il luogo della tragedia incidente mortale sull' Aurelia sud a Tombolo , nelle vicinanze del confine fra Livorno e Pisa , all'altezza del cavalcaferrovia. L'incidente è avvenuto intorno alle 14,40; ... Leggi su lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Il luogo della tragediamortalesud a Tombolo , nelle vicinanze del confine fra Livorno e, all'altezza del cavalcaferrovia. L'è avvenuto intorno alle 14,40; ...

Advertising

qn_lanazione : Pisa, incidente sull'Aurelia: muore nello scontro fra auto e moto - CinoBalanico : RT @RonaldoProtti: Auto avvolta dalle fiamme, ragazzo tenta di salvare una donna ma era già morta - GianandreaGorla : RT @RonaldoProtti: Auto avvolta dalle fiamme, ragazzo tenta di salvare una donna ma era già morta - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo Capannori (Km 57,2) e A11 Svincolo Altopascio (K… - muoversintoscan : ? In #A11, 1 km di coda per incidente al km 51 tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze code per traffico in… -