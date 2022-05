Parla la vicepremier di Kiev |   «Duemila civili prigionieri Ora un patto per Azovstal»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Iryna Vereshchuk: «Per evacuare l’acciaieriapretendiamo un accordo con mediatori, come la Turchia. Dall’Italia ci aspettiamo sostegno per l’adesione all’Unione europea»

DBurgaletta : L' evacuazione dalla acciaieria, parla la vicepremier ucraina Iryna Vereshuchuk Io amo questa donna. -

Finché non si arriva a una chat nella quale sidelle armi raccattate per le strade delle ...trincea delle parti in guerra lo si è capito invece solo quando nelle scorse settimane il...Sono almeno 9mila gli episodi di brutalità dell'esercito russo (sianche di stupri e di fosse ... Laucraina, Iryna Vereshchuk, spiega: 'Stiamo lavorando passo dopo passo. Si tratta di ... La vicepremier di Kiev: «Su Azovstal serve un patto. Duemila civili prigionieri dei russi» Iryna Vereshchuk: «Per evacuare l’acciaieria pretendiamo un accordo con mediatori, come la Turchia. Dall’Italia ci aspettiamo sostegno per l’adesione all’Unione europea» ...Numeri record in scia alla riforma del lavoro. E Roma guarda con interesse: siamo pronti a seguire l’esempio di Madrid