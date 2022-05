Pancia piatta: i 5 esercizi da fare in casa per avere risultati wow (Di venerdì 13 maggio 2022) Pancia piatta, i 5 esercizi da fare in casa per avere risultati wow: poco tempo da dedicare per allenarsi e tenersi in forma. La primavera sta ormai per finire, le temperature sono già molto alte e tutto è pronto per l’inizio dell’estate; ci attendono giornate di sole, di mare e, specie durante le ferie, di relax. Qualche esercizio da fare per tenere in forma l’addome e allenarsi mantenendosi in forma (foto: Pixabay).In vista della stagione estiva, in molti stanno già cominciando ad allenarsi per farsi trovare pronti alla prova costume, o comunque per tenersi in forma; ecco qualche esercizio da fare in casa per rassodare l’addome, ottimi risultati in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 13 maggio 2022), i 5dainperwow: poco tempo da dedicare per allenarsi e tenersi in forma. La primavera sta ormai per finire, le temperature sono già molto alte e tutto è pronto per l’inizio dell’estate; ci attendono giornate di sole, di mare e, specie durante le ferie, di relax. Qualcheo daper tenere in forma l’addome e allenarsi mantenendosi in forma (foto: Pixabay).In vista della stagione estiva, in molti stanno già cominciando ad allenarsi per farsi trovare pronti alla prova costume, o comunque per tenersi in forma; ecco qualcheo dainper rassodare l’addome, ottimiin ...

