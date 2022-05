Ossezia del Sud annuncia referendum per annessione alla Russia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente dell’Ossezia del Sud ha annunciato che il 17 luglio ci sarà un referendum sull’annessione alla Russia. L'Ossezia del Sud è una repubblica autoproclamata della Georgia, riconosciuta... Leggi su europa.today (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente dell’del Sud hato che il 17 luglio ci sarà unsull’. L'del Sud è una repubblica autoproclamata della Georgia, riconosciuta...

Advertising

FrancescoCal5 : RT @GiovaQuez: L'Ossezia del Sud, regione secessionista della Georgia sostenuta dalla Russia, terrà un referendum sull'adesione alla Federa… - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ???? L'#Ossezia del Sud, regione secessionista della #Georgia sostenuta dalla #Russia terrà un #referendum sull'adesione alla Ru… - coraline222222 : RT @ultimoraLIVE: L'Ossezia del Sud, regione secessionista della Georgia sostenuta dalla Russia, terrà un referendum sull'adesione alla Rus… - ScikingFS : @ultimoraLIVE Ditemi se sbaglio, ma l'Ossezia è sempre stata più russofila (e desiderosa di riunirsi con quella del Nord) dell'Abcasia, no? - ALBERTOSEVERIN7 : RT @agambella: Il 17 luglio in Ossezia del Sud si terrà il referendum, indetto dalla repubblica separatista dalla Georgia, per l'annessione… -