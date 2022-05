Open House | le case di Milano rinascono a nuova vita

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 13 maggio 2022) Life&People.it Dallemuseo di grandi artisti e personaggi illustri agli spazi domestici rielaborati con creatività: aè possibile ammirare la bellezza di una città in continua trasformazione. Palazzi antichi che trovanograzie alla creatività di architetti all’avanguardia che amano sperimentare. In questo weekend, sabato 14 e domenica 15 maggio, i più curiosi potranno avere la fortuna di entrare anche inprivate e spazi di lavoro rimodernati solitamente chiusi al pubblico.è la rassegna nata a Londra per condividere bellezza dimuseo, edifici rinnovati è poi arrivata in 50 città del mondo, in Italia oltre aanche a Roma e Torino. La settima edizione dal titolo “Città durevole“, ...