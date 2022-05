“Non c’è limite all’aberrazione”: attacco durissimo ai presentatori dell’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Morgan si è espresso in merito all’Eurovision 2022 che si sta svolgendo in questi giorni: in particolare il suo parere sui conduttori non è dei migliori. Una vera e propria presa di posizione quella del musicista Morgan, che nelle ultime ore si trovava a Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, per tenere una lezione spettacolo su Umberto Bindi, in onore del 90esimo anniversario di nascita del cantautore. Morgan ha mostrato grande rispetto per il cantautore, tra i massimi esponenti della cosiddetta ‘scuola genovese’ di cui facevano parte che Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè , Gino Paoli, Bruno Lauzi. “Umberto Bindi ha lasciato un sicuramente un segno, ma presso le menti musicalmente e culturalmente più evolute” ha dichiarato Morgan. “Avrebbero dovuto comprenderlo in vita, meritava molto di più rispetto a quello che ha raccolto. Dopo tutto, la differenza fra lui e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 13 maggio 2022) Morgan si è espresso in merito all’Eurovision 2022 che si sta svolgendo in questi giorni: in particolare il suo parere sui conduttori non è dei migliori. Una vera e propria presa di posizione quella del musicista Morgan, che nelle ultime ore si trovava a Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, per tenere una lezione spettacolo su Umberto Bindi, in onore del 90esimo anniversario di nascita del cantautore. Morgan ha mostrato grande rispetto per il cantautore, tra i massimi esponenti della cosiddetta ‘scuola genovese’ di cui facevano parte che Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè , Gino Paoli, Bruno Lauzi. “Umberto Bindi ha lasciato un sicuramente un segno, ma presso le menti musicalmente e culturalmente più evolute” ha dichiarato Morgan. “Avrebbero dovuto comprenderlo in vita, meritava molto di più rispetto a quello che ha raccolto. Dopo tutto, la differenza fra lui e ...

