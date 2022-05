No, quella su Marte non è una porta scavata dagli alieni (Di venerdì 13 maggio 2022) A prima vista, sì, lo sembra. Un ingresso, o una nicchia costruita da qualcuno. Ma se si guarda l’intera foto scattata dal rover Curiosity le aspettative si ridimensionano. Come al solito.... Leggi su dday (Di venerdì 13 maggio 2022) A prima vista, sì, lo sembra. Un ingresso, o una nicchia costruita da qualcuno. Ma se si guarda l’intera foto scattata dal rover Curiosity le aspettative si ridimensionano. Come al solito....

Advertising

juricastellani : @SandroSca Poi è prima nella classifica dei rigori contro nel periodo di massima vicinanza di Marte e in quella dei… - erosazzurro : @pombo1976 @MicheleDiGenn10 @ADeLaurentiis @kisskissnapoli @sscnapoli @valterdemaggio Diciamo che se dovessero rito… - la_stabe : RT @Lucio23162453: @giorgio_gori Sig. sindaco, il suo Dio è Marte, dio della guerra; la sua strada, che porta a morte e povertà, non è la n… - Lucio23162453 : @giorgio_gori Sig. sindaco, il suo Dio è Marte, dio della guerra; la sua strada, che porta a morte e povertà, non è… - La_Neutrina : Due delle fotografie trasmesse di recente dal rover Curiosity su Marte hanno rivelato una strana caratteristica: qu… -