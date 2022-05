La ricerca durata più di vent’anni di uno dei latitanti più ricercati al mondo (Di venerdì 13 maggio 2022) Protais Mpiranya, uno dei principali responsabili del genocidio in Ruanda, è stato trovato morto in una tomba in Zimbabwe Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Protais Mpiranya, uno dei principali responsabili del genocidio in Ruanda, è stato trovato morto in una tomba in Zimbabwe

Advertising

ilpost : La ricerca durata più di vent’anni di uno dei latitanti più ricercati al mondo - JonathanChaloff : Ringrazio il @MinLavoro per la sintesi in italiano????del rapporto 'Diritti e sostegno ai rifugiati ucraini nei diver… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro barista / banconista: Per nuova apertura Pasticceria-caffetteria siamo alla ricerca delle seguenti f… - PrestiDaniela : @DonFabrizioC Una rarità evanescente,di poca durata ...instabile e sfuggente che ti costringe ad una spasmodica ric… - Qualenergiait : #Accumuli di lunga durata: la strada della ricerca e sviluppo -