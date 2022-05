Kiev annuncia | Colpita e affondata un' altra nave di Mosca nel mar Nero Nyt | I russi si ritirano anche da Kharkiv

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nuovi attacchi sull'Azovstal, esplosioni a Mykolaiv. Bombe molotov contro un deposito di petrolio in Transnistria. Oggi il primo processo nei confronti di un militare russo. Lavrov: "Ue aggressiva, dubbi che l'ingresso disia innocuo". Borrell (Ue): "Sono certo che raggiungeremo un accordo sull'embargo al petrolio russo"

La controffensiva ucraina su Kharkiv va avanti, e i russi si ritirano da quel settore del fronte. di aver colpito un'altra nave russa ("una delle più recenti della flotta di Mosca", dice il governo ucraino) nel Mar Nero, nei pressi della contesa isola dei serpenti. Al G7 Borrell: daremo a Kiev le armi di cui ha bisogno. La guerra continua. Mosca sta ritirando i propri soldati. L'annuncio di una quasi certa visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fine mese all'università di Stanford, a Palo Alto, in California, comunicata dal capo dell'ufficio presid.