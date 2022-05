Jensen Ackles apparirà nel finale della seconda stagione di Big Sky (Di venerdì 13 maggio 2022) nel ruolo del sostituto dello sceriffo Tubb. Jensen Ackles, star di Supernatural che a breve ritroveremo in The Boys, comparirà nel finale della seconda stagione di Big Sky. L'attore avrà un piccolo ruolo nel finale della serie ABC affiancando Kylie Bunbury e Katheryn Winnick. Nell'episodio finale, intitolato Catch a Few Fish, Jensen Ackles interpreterà Beau Arlen, descritto come un giovane uomo del Texas affascinante e sicuro di sé che assume il ruolo temporaneo di sceriffo (e nuovo capo di Jenny Hoyt) per fare un favore all'amico Sceriffo Tubb (Patrick Gallagher). Ecco la descrizione del finale della seconda stagione diffusa da ABC: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) nel ruolo del sostituto dello sceriffo Tubb., star di Supernatural che a breve ritroveremo in The Boys, comparirà neldi Big Sky. L'attore avrà un piccolo ruolo nelserie ABC affiancando Kylie Bunbury e Katheryn Winnick. Nell'episodio, intitolato Catch a Few Fish,interpreterà Beau Arlen, descritto come un giovane uomo del Texas affascinante e sicuro di sé che assume il ruolo temporaneo di sceriffo (e nuovo capo di Jenny Hoyt) per fare un favore all'amico Sceriffo Tubb (Patrick Gallagher). Ecco la descrizione deldiffusa da ABC: ...

