Io li Conoscevo Bene: Costanzo e Strabioli raccontano i grandi protagonisti dello spettacolo. Spazio anche a Mondaini e Vianello (Di venerdì 13 maggio 2022) Costanzo e Strabioli Costanzo e Strabioli fanno il bis. Torna, con una seconda stagione, Io li Conoscevo Bene, racconto inconsueto e denso di curiosità di grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento. L’appuntamento è a partire da stasera, ogni venerdì, alle 23.15 su Rai 3. Strabioli, raffinato conoscitore di teatro e di spettacolo, stimola i ricordi personali e inediti di Costanzo, che quei grandi personaggi ha “conosciuto Bene” e ha frequentato a lungo. Una conversazione appassionante, con ospiti e testimonianze di prima mano, arricchita da preziosi filmati, con l’immancabile contributo dell’archivio di Rai ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022)fanno il bis. Torna, con una seconda stagione, Io li, racconto inconsueto e denso di curiosità diitaliano del Novecento. L’appuntamento è a partire da stasera, ogni venerdì, alle 23.15 su Rai 3., raffinato conoscitore di teatro e di, stimola i ricordi personali e inediti di, che queipersonaggi ha “conosciuto” e ha frequentato a lungo. Una conversazione appassionante, con ospiti e testimonianze di prima mano, arricchita da preziosi filmati, con l’immancabile contributo dell’archivio di Rai ...

