Io li Conoscevo Bene | Costanzo e Strabioli raccontano i grandi protagonisti dello spettacolo Spazio anche a Mondaini e Vianello

Advertising

dariosci1 : RT @BiagiomF: Io li conoscevo bene #rai3 di @pinostra ci presenta Gassman . Ed é subito cultura. Anche l’Italia, penso, é stata una bella I… - Four__M : RT @BiagiomF: Io li conoscevo bene #rai3 di @pinostra ci presenta Gassman . Ed é subito cultura. Anche l’Italia, penso, é stata una bella I… - axelvassallo : RT @BiagiomF: Io li conoscevo bene #rai3 di @pinostra ci presenta Gassman . Ed é subito cultura. Anche l’Italia, penso, é stata una bella I… - pinostra : RT @BiagiomF: Io li conoscevo bene #rai3 di @pinostra ci presenta Gassman . Ed é subito cultura. Anche l’Italia, penso, é stata una bella I… - BiagiomF : Io li conoscevo bene #rai3 di @pinostra ci presenta Gassman . Ed é subito cultura. Anche l’Italia, penso, é stata u… -

... con Padellaro e Travaglio - accanto a un collega che none che non vorrei conoscere, ... Mi dispiace che stia pensando o che abbia già deciso, non ho capito, di abbandonare quel ...Le persone chemeno e che ho imparato a conoscere strada facendo mi hanno arricchito con ... per ildella nostra città. È la figura giusta perché già è in amministrazione, conosce...Non conosce ancora bene il paddock e non sa ancora come comportarsi in certe situazioni ma è una buona persona e con lui ho un ottimo rapporto. SportFair. Alla vigilia del Gp di Francia hanno fatto sc ...Si da poca importanza agli altri: ci vuole la maturità per fare le cose giuste” Aspettare un pilota non è così negativo, l’importate è guardare una volta di più dietro e mettersi da parte quando arriv ...