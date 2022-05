Internazionali di tennis, Tsitsipas batte Sinner: match 'rallentato' per un malore sugli spalti (Di venerdì 13 maggio 2022) Si ferma ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia Jannik Sinner . L'altoatesino è stato battuto da Stefanos Tsitsipas in due set, con il punteggio di 7 - 6 6 - 2con il greco che conquista la ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 13 maggio 2022) Si ferma ai quarti di finale deglid'Italia Jannik. L'altoatesino è stato battuto da Stefanosin due set, con il punteggio di 7 - 6 6 - 2con il greco che conquista la ...

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - repubblica : Tennis, Jannik Sinner battuto agli Internazionali d'Italia da Tsitsipas: combattuto il primo set al tie break, poi… - sportmediaset : Troppo Tsitsipas per Sinner: l'azzurro saluta Roma tra gli applausi #IBI22 #Tennis #Roma #Sinner #Tsitsipas… - Rickykanga : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - sedicizero : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali -

Sinner ancora ko con un top 5, ma il bicchiere stavolta è mezzo pieno ROMA - Jannik Sinner ha perso, viva Jannik Sinner . La corsa dell'altoatesino agli Internazionali Bnl d'Italia si è fermata dunque ai quarti di finale , e probabilmente molti troveranno punti di critica nei confronti dell'azzurro, ancora una volta incapace di battere un top 5 della ... Tennis, Internazionali di Roma: vince Tsitsipas, Sinner eliminato Fuoriprogramma: spettatore colto da malore approfondimento Tennis, internazionali di Roma: Nadal sconfitto in 3 set da Shapovalov Sul match point per Tsitsipas durante la gara con Sinner il gioco ... la Repubblica Internazionali BNL d'Italia, Sabalenka e Swiatek raggiungono la semifinale Aryna Sabalenka sfata il tabù Amanda Anisimova, batte la statunitense per la prima volta su cinque confronti diretti e lo fa con lo score di 4-6 6-3 6-2, staccando un pass per le semifinali degli ... Tennis, Internazionali BNL d’Italia: Zverev primo semifinalista Agli Internazionali BNL d'Italia, è Zverev il primo semifinalista, spazzata via la sorpresa del torneo Guarin in due set. ROMA - Jannik Sinner ha perso, viva Jannik Sinner . La corsa dell'altoatesino agliBnl d'Italia si è fermata dunque ai quarti di finale , e probabilmente molti troveranno punti di critica nei confronti dell'azzurro, ancora una volta incapace di battere un top 5 della ...Fuoriprogramma: spettatore colto da malore approfondimentodi Roma: Nadal sconfitto in 3 set da Shapovalov Sul match point per Tsitsipas durante la gara con Sinner il gioco ... Internazionali Roma 2022: Zverev, Tsitsipas e Djokovic ai quarti Aryna Sabalenka sfata il tabù Amanda Anisimova, batte la statunitense per la prima volta su cinque confronti diretti e lo fa con lo score di 4-6 6-3 6-2, staccando un pass per le semifinali degli ...Agli Internazionali BNL d'Italia, è Zverev il primo semifinalista, spazzata via la sorpresa del torneo Guarin in due set.