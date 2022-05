Governo, Calenda attacca Giuseppe Conte: “Il M5s scelga se stare dentro o fuori. Ultimatum dell’ex premier insopportabile” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Un Governo che ha ricevuto la fiducia del parlamento fatto di eletti, e questa fiducia è stata data anche dal M5s, è un Governo che ha un pieno mandato popolare. La linea di Draghi è chiara e l’ha espressa anche negli USA: ricerca di un cessate il fuoco, nessuna pretesa di rimuovere Putin, nessuna escalation. M5s deve scegliere se stare fuori o dentro il Governo, questa sorta di penUltimatum di Conte è insopportabile e poco seria. Ci sono due adulti che governano e dei ragazzini che cercano di raccattare quattro voti nelle frange di dissenso ma senza avere il coraggio di staccare la spina al Governo. Voto anticipato? Mi sembra il momento opportuno per affondare definitivamente il Paese”. Lo ha dichiarato Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Unche ha ricevuto la fiducia del parlamento fatto di eletti, e questa fiducia è stata data anche dal M5s, è unche ha un pieno mandato popolare. La linea di Draghi è chiara e l’ha espressa anche negli USA: ricerca di un cessate il fuoco, nessuna pretesa di rimuovere Putin, nessuna escalation. M5s deve scegliere seil, questa sorta di pendie poco seria. Ci sono due adulti che governano e dei ragazzini che cercano di raccattare quattro voti nelle frange di dissenso ma senza avere il coraggio di staccare la spina al. Voto anticipato? Mi sembra il momento opportuno per affondare definitivamente il Paese”. Lo ha dichiarato Carlo ...

