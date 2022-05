DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: risultati FP2 in tempo reale (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di Le Mans comincia ad entrare nel vivo con un turno già molto importante per avvicinare la qualificazione DIRETTA in Q2 ed evitare se possibile il rischio di dover passare dal Q1. Ci aspetta come di consueto una FP2 molto indicativa su pista asciutta sia in termini di long-run che di time-attack con gomme nuove, senza sottovalutare però l’incertezza legata al meteo specialmente in vista della gara di domenica. Pol Espargarò è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, settimo atto stagionale del Mondiale. Il weekend di Lecomincia ad entrare nel vivo con un turno già molto importante per avvicinare la qualificazionein Q2 ed evitare se possibile il rischio di dover passare dal Q1. Ci aspetta come di consueto una FP2 molto indicativa su pista asciutta sia in termini di long-run che di time-attack con gomme nuove, senza sottovalutare però l’incertezza legata al meteo specialmente in vista della gara di domenica. Pol Espargarò è stato ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - infoitsport : LIVE MotoGP Le Mans: diretta Prove Libere 1 in tempo reale - gponedotcom : Pol Espargarò ha portato in alto la Honda stamattina, ma c'è grandissimo equilibrio in pista e davanti a tutti ci s… - GiovanniCerro1 : RT @SkySportMotoGP: ?? POL ESPARGARO COMANDA LE #FP1 ?? CHE TEMPI A LE MANS ? I RISULTATI ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP -