(Di venerdì 13 maggio 2022) Dalla parte di una generazione che guarda all’innovazione, alla competizione, alla sfida tecnologica e a quella tecnica. Ma anche al divertimento, alla condivisione, quindi al mondo social, virtuale e iperconnesso. Così, brand iberico della scuderia Vw che, con un piede sulla strada e uno nel(grazie alla piattaforma di condivisione “Metahype”), a quattro anni dalla sua nascita continua a evolvere e a definire sempre più la sua fetta di mercato, al pari della sua personalità e della sua community. I numeri non mentono, e quelli sulle vendite sono un biglietto da visita: nel primo trimestre del 2022,ne ha registrate per 25.495 unità, avendo già alle spalle la chiusura del 2021 con un +72% di vendite (79.300 unità) sull’anno precedente, per quanto riguarda il mercato europeo. Un altro numero è il 5, come i nuovi ...

Advertising

MarcoScafati1 : #Cupra, una tribù che balla. Dal Metaverso al motorsport, passando per calcio e padel - CUPRA_it : Il giorno di una nuova grande gara si avvicina! Siamo pronti a vivere con voi ogni curva di questo Gran Premio di F… - Dansai75 : RT @syusyblady: Da appassionata di misteri della storia, vi segnalo una rassegna che si terrà a #Jesi nei sabati di maggio: tre video repor… - heiRicardo : La tizia della pubblicità della cupra formentor ha una voce proprio demmerda - CUPRA_it : Una corsa notturna sul circuito del Motor Ranch di Tavullia con i piloti della @VRRidersAcademy e #CUPRABorn 100% e… -

Il Fatto Quotidiano

Fano (PU) - E' incappato ingiornata nera il Fano Baseball 94, uscito letteralmente malconcio dalla duplice sfida sul ... Padule 7 - 1, Fiorentina 6 - 2, Fovea Embers 4 - 1,5 - 3, Conclima ...L'uomo infatti, alcuni giorni fa mentre si trovava alla guida di un motociclo Piaggio, si era scontrato in via Trento e Trieste con: soccorso dal personale dell'ambulanza dell'emergenza ... Cupra, una tribù che balla. Dal Metaverso al motorsport, passando per calcio e padel Le spiagge sul litorale di Grottammare e Cupra Marittima, in questi giorni sono dei veri e propri cantieri, poiché le amministrazioni comunali stanno procedendo alla pulizia dei detriti e alla riprofi ...Ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di CUPRA come brand unconventional. E' ufficiale la partecipazione di CUPRA nel mondo motorbike al fianco di VR46 Riders Academy e di Mooney VR46 Rac ...