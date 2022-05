Coming Soon Time: la puntata di oggi 13 maggio in onda su Radio Radio (Di venerdì 13 maggio 2022) Le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 13 maggio di Coming Soon Time, in onda alle 13:35 sulle frequenze di Radio Radio (Radio e tv) e con diverse repliche nel corso del weekend. Leggi su comingsoon (Di venerdì 13 maggio 2022) Le anticipazioni delladivenerdì 13di, inalle 13:35 sulle frequenze die tv) e con diverse repliche nel corso del weekend.

Advertising

danteguest1 : RT @danteguest1: Coming soon Come un software Chi nn farà il tagliando della terza dose verrà considerato nn aggiornato quindi nn vaccina… - _Madai2 : @Agenzia_Ansa Coming soon: gli anceli Ukraini avanzano alle porte di Mosca - giirlslikeus : RT @ATEEZITALY_: TWT ??| 130522 ????| Nuovo aggiornamento di Wonderwall : 'Chi sono? Prossimamente, 16.5.2022 Solo in Wonderwall.' Nuovo m… - ATEEZITALY_ : TWT ??| 130522 ????| Nuovo aggiornamento di Wonderwall : 'Chi sono? Prossimamente, 16.5.2022 Solo in Wonderwall.'… - iWebRadio : Programmi in Onda: Venerdì 13 Maggio 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( tra… -

Coming Soon Time: la puntata di oggi 13 maggio in onda su Radio Radio ComingSoon.it Proiezione Speciale di beneficenza CIP & CIOP AGENTI SPECIALI. Una serata irripetibile con ospiti speciali per supportare MediCinema Italia Onlus. Lunedì 16 Maggio alle h.18.30 presso il cinema Troisi, Via Girolamo Induno 1 a Roma si terrà una proiezione Speciale ... Dune 2, Christopher Walken sarà l'imperatore Shaddam IV Colpo grosso di Denis Villeneuve per il ruolo dell'imperatore Shaddam IV in Dune Parte 2: sarà interpretato dal grande Christopher Walken, che si unisce ai nuovi arrivi già annunciati. Una serata irripetibile con ospiti speciali per supportare MediCinema Italia Onlus. Lunedì 16 Maggio alle h.18.30 presso il cinema Troisi, Via Girolamo Induno 1 a Roma si terrà una proiezione Speciale ...Colpo grosso di Denis Villeneuve per il ruolo dell'imperatore Shaddam IV in Dune Parte 2: sarà interpretato dal grande Christopher Walken, che si unisce ai nuovi arrivi già annunciati.