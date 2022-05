"Colpita un'altra nave russa". L'annuncio di Kiev fa tremare Mosca (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Ucraina ha affermato di aver colpito una nave della marina russa vicino all'isola dei serpenti, luogo strategico nel Mar Nero. «Grazie alle azioni dei nostri marinai, la nave Vsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta russa», ha affermato Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, secondo quanto riportano i media ucraini. Cnn riferisce che una nuova immagine satellitare di Maxar Technology mostra l'attacco missilistico vicino all'isola. Nello scatto si vedono due pennacchi di fumo vicino a una nave da sbarco russa e una gru vicino a un'altra nave affondata. Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Ucraina ha affermato di aver colpito unadella marinavicino all'isola dei serpenti, luogo strategico nel Mar Nero. «Grazie alle azioni dei nostri marinai, laVsevolod Bobrov ha preso fuoco: è una delle più recenti della flotta», ha affermato Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, secondo quanto riportano i media ucraini. Cnn riferisce che una nuova immagine satellitare di Maxar Technology mostra l'attacco missilistico vicino all'isola. Nello scatto si vedono due pennacchi di fumo vicino a unada sbarcoe una gru vicino a un'affondata.

