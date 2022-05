Chi considera i talk una trincea russa non ha capito che la tv è il vuoto perfetto (Di venerdì 13 maggio 2022) Non è la tv a manipolare il telespettatore, ma il telespettatore a manipolare la tv. L’eterno errore, dai tempi dei tg di Berlusconi, è crederla una bestia addomesticabile. Leggere Enzensbeger e rassegnarsi Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Non è la tv a manipolare il telespettatore, ma il telespettatore a manipolare la tv. L’eterno errore, dai tempi dei tg di Berlusconi, è crederla una bestia addomesticabile. Leggere Enzensbeger e rassegnarsi

Advertising

PaskMastellone : Chi considera i talk una trincea russa non ha capito che la tv è il vuoto perfetto (di N. Mirenzi) - HuffPost Italia - Miki_2313 : RT @HuffPostItalia: Chi considera i talk una trincea russa non ha capito che la tv è il vuoto perfetto - JacopoMariaBer1 : RT @HuffPostItalia: Chi considera i talk una trincea russa non ha capito che la tv è il vuoto perfetto - HuffPostItalia : Chi considera i talk una trincea russa non ha capito che la tv è il vuoto perfetto - k11_kaori : RT @k11_kaori: alla fine ti devo pure ringraziare perché grazie a te ho capito che non ho bisogno di nessuno per essere felice. soprattutto… -