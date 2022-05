Arriva Sneakerentola | la Cenerentola che si piega al politicamente corretto

Advertising

Regno Disney

.... Se la fiaba di Cenerentola è tra le tue preferite e ami tuffarti nelle diverse ... Per l'uscita in streaming di No Time To Die , su Prime Videoanche la The James Bond ......15 - La vita di Adele (Film) Sky Cinema Romance - ORE 21:00 - E alla finePolly (Film) Sky ...Wars " La mia migliore nemica (Film) - 13 maggio Innocenti bugie (Film) - 13 maggio(... Disney+: Sneakerentola arriva il 13 Maggio Su Disney Plus sta per arrivare Sneakerentola, una moderna rivisitazione di una delle favole più famose di tutti i tempi.I migliori contenuti Disney+ di maggio 2022: eccone 5 da non farsi sfuggire, dalla serie di Obi-Wan Kenobi al film su Cip e Ciop.